З січня 2015 року було заборонено імпорт у Туркменістан автомобілів чорного кольору, а тепер до літа планують заборонити автомобілі всіх кольорів, крім білого.
Дивися повний текст У Туркменістані заборонили всі кольори машин, крім одного.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 01:11
У Туркменістані заборонили всі кольори машин, крім одного
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Дивися повний текст У Туркменістані заборонили всі кольори машин, крім одного.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00
Такими темпами им до права первой ночи не далеко Зато стабильность и коммуналка дешевая
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:18
АшГабад. Чудят чурки не-падецки.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:40
Как показывают многолетние исследования, машина белого цвета в жарких странах слабее нагревается на солнце, разница в температуре с черной машиной может достигать 20% и более, что дает экономию на кондиционировании владельцу.
В городах, на площадках с большим скоплением машин, если все машины рядом белого/серебристого цвета, то и температура окружающего воздуха будет на несколько градусов ниже.
Ветер там, кстати, бывает не часто.
Банальная практичность, вот и вся причина. У них и раньше темные машины были дешевле на вторичке.
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:53
Самое стремное в данном случае-это запрет обратной силы. На новые машины запрет-ну ок,допустим. Но требование перекрасить машины,поставленные на учет согласно действовавшим законам-это дикость и безобразие.
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:08
это даже не средневековье, это просто уже возврат к доисторическим временам. интересно, а чернокожих у них тоже запретят и заставят перекрашиваться? чтобы воздух вокруг белых не нагревали. ведь практично же, че там.
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