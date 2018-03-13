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У Туркменістані заборонили всі кольори машин, крім одного
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Додано: Суб 05 тра, 2018 01:11
Пропонуємо до обговорення:
З січня 2015 року було заборонено імпорт у Туркменістан автомобілів чорного кольору, а тепер до літа планують заборонити автомобілі всіх кольорів, крім білого.
Дивися повний текст У Туркменістані заборонили всі кольори машин, крім одного
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Додано: Суб 05 тра, 2018 01:11
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:00
Такими темпами им до права первой ночи не далеко
Зато стабильность и коммуналка дешевая
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:18
АшГабад. Чудят чурки не-падецки.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:55
Кто-то из чиновников страдает дальтонизмом или другая причина?
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papazina
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:40
papazina написав:
Кто-то из чиновников страдает дальтонизмом или другая причина?
Как показывают многолетние исследования, машина белого цвета в жарких странах слабее нагревается на солнце, разница в температуре с черной машиной может достигать 20% и более, что дает экономию на кондиционировании владельцу.
В городах, на площадках с большим скоплением машин, если все машины рядом белого/серебристого цвета, то и температура окружающего воздуха будет на несколько градусов ниже.
Ветер там, кстати, бывает не часто.
Банальная практичность, вот и вся причина. У них и раньше темные машины были дешевле на вторичке.
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Watcher
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:53
Самое стремное в данном случае-это запрет обратной силы. На новые машины запрет-ну ок,допустим. Но требование перекрасить машины,поставленные на учет согласно действовавшим законам-это дикость и безобразие.
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LuckyG
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Додано: Суб 05 тра, 2018 11:08
Watcher написав: papazina написав:
Кто-то из чиновников страдает дальтонизмом или другая причина?
Как показывают многолетние исследования, машина белого цвета в жарких странах слабее нагревается на солнце, разница в температуре с черной машиной может достигать 20% и более, что дает экономию на кондиционировании владельцу.
В городах, на площадках с большим скоплением машин, если все машины рядом белого/серебристого цвета, то и температура окружающего воздуха будет на несколько градусов ниже.
Ветер там, кстати, бывает не часто.
Банальная практичность, вот и вся причина. У них и раньше темные машины были дешевле на вторичке.
это даже не средневековье, это просто уже возврат к доисторическим временам. интересно, а чернокожих у них тоже запретят и заставят перекрашиваться? чтобы воздух вокруг белых не нагревали. ведь практично же, че там.
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deniska
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:15
Watcher написав: papazina написав:
Кто-то из чиновников страдает дальтонизмом или другая причина?
Как показывают многолетние исследования, машина белого цвета в жарких странах слабее нагревается на солнце, разница в температуре с черной машиной может достигать 20% и более, что дает экономию на кондиционировании владельцу.
В городах, на площадках с большим скоплением машин, если все машины рядом белого/серебристого цвета, то и температура окружающего воздуха будет на несколько градусов ниже.
Ветер там, кстати, бывает не часто.
Банальная практичность, вот и вся причина. У них и раньше темные машины были дешевле на вторичке.
Да, да, да все это логично, вот только туркмен-баши гадалка предсказала что он будет убит из машины черного цвета. Сначала запретили черные, но он решил не останавливаться на полумерах и запретил все кроме белого. Ну мало-ли можно в сумерках перепутать темно-серый с черным.
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Dear_Sir
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Додано: Суб 05 тра, 2018 20:12
deniska написав: Watcher написав: papazina написав:
Кто-то из чиновников страдает дальтонизмом или другая причина?
Как показывают многолетние исследования, машина белого цвета в жарких странах слабее нагревается на солнце, разница в температуре с черной машиной может достигать 20% и более, что дает экономию на кондиционировании владельцу.
В городах, на площадках с большим скоплением машин, если все машины рядом белого/серебристого цвета, то и температура окружающего воздуха будет на несколько градусов ниже.
Ветер там, кстати, бывает не часто.
Банальная практичность, вот и вся причина. У них и раньше темные машины были дешевле на вторичке.
это даже не средневековье, это просто уже возврат к доисторическим временам. интересно, а чернокожих у них тоже запретят и заставят перекрашиваться? чтобы воздух вокруг белых не нагревали. ведь практично же, че там.
Пусть чёрный генератор тепла сначала визу попробует получить.
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