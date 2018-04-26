RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні готують новий пакет
санкцій проти неплатників...

В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:16

В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Новий законопроект передбачає автоматичне збільшення суми боргу.

Дивися повний текст В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників аліментів: подробиці законопроекту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81738
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:16

Сейчас алиментщики будут возмущаться, что у них нет таких денег, чтобы содержать ребенка и что матери эти 900 грн. на себя тратят. Только непонятно, а на что ребенок тогда живет и, в принципе, должен жить, если не на деньги родителей.
yevgenmuza
 
Повідомлень: 98
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 03 тра, 2018 13:46
60 5159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 07:34
Ratatui
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
24 1136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 16:44
Sommer
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років 1, 2
R2 » Вів 01 тра, 2018 23:46
14 984
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 08:36
tollyn
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.