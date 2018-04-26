Новий законопроект передбачає автоматичне збільшення суми боргу.
Дивися повний текст В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників аліментів: подробиці законопроекту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:16
В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників аліментів: подробиці законопроекту.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:16
Сейчас алиментщики будут возмущаться, что у них нет таких денег, чтобы содержать ребенка и что матери эти 900 грн. на себя тратят. Только непонятно, а на что ребенок тогда живет и, в принципе, должен жить, если не на деньги родителей.
реклама
|