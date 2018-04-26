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В Україні готують новий пакет
санкцій проти неплатників...

В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:16

В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Новий законопроект передбачає автоматичне збільшення суми боргу.

Дивися повний текст В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників аліментів: подробиці законопроекту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:16

Сейчас алиментщики будут возмущаться, что у них нет таких денег, чтобы содержать ребенка и что матери эти 900 грн. на себя тратят. Только непонятно, а на что ребенок тогда живет и, в принципе, должен жить, если не на деньги родителей.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:48

В Германии по 200 евро ежемесячно платят ребенку в полной семье, а наши псевдо заботу якобы проявляют
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:52

Re: В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників.

да уж, прикрутили яйки алиментщикам конкретно, брошенки должны быть довольны
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:57

Чего прикрутили-то, до 2015 можно было пеню до небес поднимать - 1% за день просрочки, за 3 года 1000 % набиралась. В 2015 ограничили - вроде не выше 100%, да и сумма минимальная смешная - 900 грн. То есть, не разбогатеют разведенки на этих аликах. Хотя детей, конечно, жаль.
А властям это ничего не стоит, зато позволяет на алиментщиках отработать систему блокировки - автоматического ареста счетов и других ценностей, с последующей отправкой на принуд. работы. Обкатают на алиментщиках - пойдут другие должники.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:08

  yevgenmuza написав:Сейчас алиментщики будут возмущаться, что у них нет таких денег, чтобы содержать ребенка и что матери эти 900 грн. на себя тратят. Только непонятно, а на что ребенок тогда живет и, в принципе, должен жить, если не на деньги родителей.

Нет, просто надо дать равные права на ребёнка матери и отцу. Чтоб не отдавали ребёнка в 99% случаев матери. Давайте введём правила как в этой статье, и ребёнка будем отдавать отцу (при его желании). И проблема решится. А то отец имеет право ребёнка видеть 2 часа в неделю, и платить должен более 50% доходов. Что-то не в нашем королевстве, вам не кажется?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:15

Такая полоса новостей про алименты потянулась, прям аж интересно стало. Как будто персонально кому-то из многодетных отцов хотят хвост прищемить и подоить, или на других фронтах побед мало, а тут есть чем похвастаться. В такую бурную активность исключительно из-за радения за детей почему-то не сильно верится :)
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:27

  asdasd написав:
  yevgenmuza написав:Сейчас алиментщики будут возмущаться, что у них нет таких денег, чтобы содержать ребенка и что матери эти 900 грн. на себя тратят. Только непонятно, а на что ребенок тогда живет и, в принципе, должен жить, если не на деньги родителей.

Нет, просто надо дать равные права на ребёнка матери и отцу. Чтоб не отдавали ребёнка в 99% случаев матери. Давайте введём правила как в этой статье, и ребёнка будем отдавать отцу (при его желании). И проблема решится. А то отец имеет право ребёнка видеть 2 часа в неделю, и платить должен более 50% доходов. Что-то не в нашем королевстве, вам не кажется?

Головой думать надо было и перед тем как ребенка делать. Тем более с такими доходами то.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:44

Что-то Петренко уж очень рьяно за алиментщиков взялся. За последние месяцы это уже третье грозное предложение от него.

Может от него ушел зять и не хочет платить алименты?

А может прав ellinas и действительно идет обкатка? Но тогда это значит, что кто-то умный в руководстве страны появился, а в это я
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yanyura
 
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