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В Україні готують новий пакет
санкцій проти неплатників...

В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:04

Re: В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників.

«Сейчас этот размер (минимальный уровень алиментов – ред.) составляет 900 грн, чего недостаточно для нормального содержания ребенка в течение месяца», – сказал министр.

типа на минимальную пенсию можно прожить или на минимальную зарплату.
прожиточный минимум тоже туда же.
любая минимальная сумма у нас является недостаточной для нормального содержания человека.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:20

пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?
zenonb
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:09

  zenonb написав:пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:14

  yanyura написав:Что-то Петренко уж очень рьяно за алиментщиков взялся. За последние месяцы это уже третье грозное предложение от него.

Может от него ушел зять и не хочет платить алименты?

А может прав ellinas и действительно идет обкатка? Но тогда это значит, что кто-то умный в руководстве страны появился, а в это я
"Не верю!" (с)


У Петренки да и зять? Откуда? Из яйца, разве...
Похоже что скоро увидим новую политсилу с "решительным" Петренкой в качестве лица.
Сидел себе сидел в минюсте не один год, купоны стриг со сбербанковских депозитов и вот вдруг оседлал брошенок.
Biba
 
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