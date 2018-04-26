В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
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пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?
zenonb написав:пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?
yanyura написав:Что-то Петренко уж очень рьяно за алиментщиков взялся. За последние месяцы это уже третье грозное предложение от него.
Может от него ушел зять и не хочет платить алименты?
А может прав ellinas и действительно идет обкатка? Но тогда это значит, что кто-то умный в руководстве страны появился, а в это я "Не верю!" (с)
У Петренки да и зять? Откуда? Из яйца, разве... Похоже что скоро увидим новую политсилу с "решительным" Петренкой в качестве лица. Сидел себе сидел в минюсте не один год, купоны стриг со сбербанковских депозитов и вот вдруг оседлал брошенок.