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В Україні готують новий пакет
санкцій проти неплатників...

В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:04

Re: В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників.

«Сейчас этот размер (минимальный уровень алиментов – ред.) составляет 900 грн, чего недостаточно для нормального содержания ребенка в течение месяца», – сказал министр.

типа на минимальную пенсию можно прожить или на минимальную зарплату.
прожиточный минимум тоже туда же.
любая минимальная сумма у нас является недостаточной для нормального содержания человека.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:20

пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?
zenonb
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 19:09

  zenonb написав:пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:14

  yanyura написав:Что-то Петренко уж очень рьяно за алиментщиков взялся. За последние месяцы это уже третье грозное предложение от него.

Может от него ушел зять и не хочет платить алименты?

А может прав ellinas и действительно идет обкатка? Но тогда это значит, что кто-то умный в руководстве страны появился, а в это я
"Не верю!" (с)


У Петренки да и зять? Откуда? Из яйца, разве...
Похоже что скоро увидим новую политсилу с "решительным" Петренкой в качестве лица.
Сидел себе сидел в минюсте не один год, купоны стриг со сбербанковских депозитов и вот вдруг оседлал брошенок.
Biba
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:11

Министр Петренко требует с частных исполнителей «откат» в размере 30 % от всех собранных средств
Министр юстиции Украины Павел Петренко требует с частных судебных исполнителей «откат» в размере 30 % от всех собранных средств.

Такое заявление в соцсетях сделал журналист Сергей Лямец.

Так, по его словам, несколько месяцев назад, говоря о том, что «чужих детей не бывает», Павел Петренко «протолкнул» через парламент новый «бизнес».

«Это был бизнес частных судебных исполнителей. Прикрываясь алиментами, Министр и жена Генпрокурора Ирина Луценко разрешили частным приставам забирать у государственных исполнителей самые «вкусные» дела, – рассказал журналист. – Теперь частные лица могли выбивать долги, отбирать квартиры и машины, накладывать арест на оружие и делать абсолютно все, о чем Петренко рассказывал на пресс-конференции».

«Поговаривали, что Министр требует с частных исполнителей откат в размере 30 % от всех собранных денег. Если исполнитель соглашался, он успешно сдавал экзамен и получал право работать, – утверждает он. – А на случай, если потом исполнитель откажется платить откат, существовала Дисциплинарная комиссия. Единогласным решением она забирала у наглеца лицензию».

Журналист также обратил отдельное внимание на юриста Андрея Довбенко, «смотрящего», курировавшего совместный с главой Минюста «бизнес» и работавшего ранее в так называемом департаменте «Седова-Довбенко» группы «ВЕТЭК» беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Как известно, в СМИ Андрея Довбенко называют приближенным народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского, а также человеком, который непосредственно участвует в кадровых назначениях в Министерстве юстиции на ключевые должности.

https://antikor.com.ua/articles/236172-ministr_petrenko_trebuet_s_chastnyh_ispolnitelej_otkat_v_razmere_30__ot_vseh_sobrannyh_sredstv__hurn
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