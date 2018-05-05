В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...
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пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?
zenonb написав:пане Петренко коли батько отримає рівні права на дитину з мамою? Чому мама може роками не дозволяти бачитись батьку з дитиною і на неї немає ніякої управи ні міліція, ні суд. Чому в нас в державі батькові неможливо отримати опікунство над дитиною або хоча б сумісне опікунство. Чому така дискримінація? Чому дитина стала власністю мами? пане міністре що скажете?
yanyura написав:Что-то Петренко уж очень рьяно за алиментщиков взялся. За последние месяцы это уже третье грозное предложение от него.
Может от него ушел зять и не хочет платить алименты?
А может прав ellinas и действительно идет обкатка? Но тогда это значит, что кто-то умный в руководстве страны появился, а в это я "Не верю!" (с)
У Петренки да и зять? Откуда? Из яйца, разве... Похоже что скоро увидим новую политсилу с "решительным" Петренкой в качестве лица. Сидел себе сидел в минюсте не один год, купоны стриг со сбербанковских депозитов и вот вдруг оседлал брошенок.
Министр Петренко требует с частных исполнителей «откат» в размере 30 % от всех собранных средств
Министр юстиции Украины Павел Петренко требует с частных судебных исполнителей «откат» в размере 30 % от всех собранных средств.
Такое заявление в соцсетях сделал журналист Сергей Лямец.
Так, по его словам, несколько месяцев назад, говоря о том, что «чужих детей не бывает», Павел Петренко «протолкнул» через парламент новый «бизнес».
«Это был бизнес частных судебных исполнителей. Прикрываясь алиментами, Министр и жена Генпрокурора Ирина Луценко разрешили частным приставам забирать у государственных исполнителей самые «вкусные» дела, – рассказал журналист. – Теперь частные лица могли выбивать долги, отбирать квартиры и машины, накладывать арест на оружие и делать абсолютно все, о чем Петренко рассказывал на пресс-конференции».
«Поговаривали, что Министр требует с частных исполнителей откат в размере 30 % от всех собранных денег. Если исполнитель соглашался, он успешно сдавал экзамен и получал право работать, – утверждает он. – А на случай, если потом исполнитель откажется платить откат, существовала Дисциплинарная комиссия. Единогласным решением она забирала у наглеца лицензию».
Журналист также обратил отдельное внимание на юриста Андрея Довбенко, «смотрящего», курировавшего совместный с главой Минюста «бизнес» и работавшего ранее в так называемом департаменте «Седова-Довбенко» группы «ВЕТЭК» беглого украинского олигарха Сергея Курченко.
Как известно, в СМИ Андрея Довбенко называют приближенным народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского, а также человеком, который непосредственно участвует в кадровых назначениях в Министерстве юстиции на ключевые должности.