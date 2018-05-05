В Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників...

Министр Петренко требует с частных исполнителей «откат» в размере 30 % от всех собранных средств

Министр юстиции Украины Павел Петренко требует с частных судебных исполнителей «откат» в размере 30 % от всех собранных средств.



Такое заявление в соцсетях сделал журналист Сергей Лямец.



Так, по его словам, несколько месяцев назад, говоря о том, что «чужих детей не бывает», Павел Петренко «протолкнул» через парламент новый «бизнес».



«Это был бизнес частных судебных исполнителей. Прикрываясь алиментами, Министр и жена Генпрокурора Ирина Луценко разрешили частным приставам забирать у государственных исполнителей самые «вкусные» дела, – рассказал журналист. – Теперь частные лица могли выбивать долги, отбирать квартиры и машины, накладывать арест на оружие и делать абсолютно все, о чем Петренко рассказывал на пресс-конференции».



«Поговаривали, что Министр требует с частных исполнителей откат в размере 30 % от всех собранных денег. Если исполнитель соглашался, он успешно сдавал экзамен и получал право работать, – утверждает он. – А на случай, если потом исполнитель откажется платить откат, существовала Дисциплинарная комиссия. Единогласным решением она забирала у наглеца лицензию».



Журналист также обратил отдельное внимание на юриста Андрея Довбенко, «смотрящего», курировавшего совместный с главой Минюста «бизнес» и работавшего ранее в так называемом департаменте «Седова-Довбенко» группы «ВЕТЭК» беглого украинского олигарха Сергея Курченко.



Как известно, в СМИ Андрея Довбенко называют приближенным народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского, а также человеком, который непосредственно участвует в кадровых назначениях в Министерстве юстиции на ключевые должности.