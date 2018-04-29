Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Дивися повний текст Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості" отримали субсидії.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:27
Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості" отримали субсидії.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:27
резюмировал А.Рева и закусил.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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