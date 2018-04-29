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Рева розповів, скільки власників
"елітної нерухомості"...

Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:27

Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Дивися повний текст Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості" отримали субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:27

резюмировал А.Рева и закусил.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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