Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Дивися повний текст Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості" отримали субсидії.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 08:27
Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості" отримали субсидії.
Додано: Суб 05 тра, 2018 08:27
резюмировал А.Рева и закусил.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:47
Еще один маразм... Если нет денег оплачивать хоромы, надо их продавать и переезжать во что-то более мелкое и по карману. Платить субсидии тем у кого 100 квадратов и более - дичь!!!
Тут за 120кв.м. зимой в доме приходится платить по 3тыс. со своего кармана. А че нормальная тема: чиновник прописывает в доме бабушку/дедушку, на него оформляются субсидии на 500кв.м. и вуаля! Экономия на пустом месте!
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:57
Это было б правильно если б учитывалась только жилая площадь или отапливаемая например. А так товарищи считают и сараи и гаражи, подвал и черте что еще. Так что Рева не совсем правду говорит. Конечно же есть среди получивших субсидии и элитники, но много таких которые копейки считают.
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:25
Думаю, что 500 кв.м. не получится, наверняка есть нормы, но и они конские. На семью из 3-х человек под 80 кв.м. Субсидия, если она и должна быть (имею ввиду, избирательная помощь малоимущим и косящим под них), то она должна рассчитываться на площадь чуть более коробки от холодильника.
А, по-хорошему, если государство хочет поддержать своих граждан, поддержите всех поровну. Заведите целевые расчетные счета на каждого гражданина и разрешите оплачивать с них только услуги ЖЭКов, э/э, газ, воду, дрова и т.п. Мне, да, думаю, и не только мне, тяжело понять, почему один работяга на двух работах, должен кормить другого жлоба трудоспособного возраста, сосущего пиво на лавке около подъезда или работающего "в черную".
В Европу через жony!
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:29
[quote="4359383:Watcher"]Еще один маразм... Если нет денег оплачивать хоромы, надо их продавать и переезжать во что-то более мелкое и по карману. Платить субсидии тем у кого 100 квадратов и более - дичь!!!
Всё сказал, умник? Мой отец почти всю жизнь ютился в однушке хруща... пропахал почти 40 лет... на сегодня пенсия 1373.... По наследству, так получилось удивительно, получил квартиру сталинку в 123 м2... Радовался, хоть на старости как-то человечески дожить... Потом коммуналка маланцами поднята в никуда - ну да ладно, субсидии... А теперь всякое г-но требует старому обратно валить в халупу?... Чтоб тебе, от души, такого и по самые... в месте с гРОЙСМАНами..... Да, исходя из раскопок журналюг, этот лоснящийся слизняк разбил площадь квартиры своей мамы на несколько человек - налог на собственность - "0" и при таких доходах???.... Странны ваши высказывания.... Хотя... Ты чьих будешь ?????
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:43
Ну т.е. ты предлагаешь нам скинуться и помочь на оплату коммуналки за квартиру, которую ты унаследуешь?
Пропахал 40 лет - это, конечно, серьезный аргумент. Бесплатно, небось, пахал? И почему твой отец, пропахав 40 лет, должен получить от государства преференции (в виде скидки на оплату коммуналки), а пропахавший те же 40 лет сосед, но которому не обломилась по наследству "сталинка", этих преференций получить не должен?
В Европу через жony!
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:34
А вы отцу для чего? Или может соседям предложите скинутся ему на коммуналку? А если бы ему дом 1000 квадратов обломился, то что, всем налогоплательщикам скинутся ему на отопление?
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Додано: Суб 05 тра, 2018 19:24
Re: Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"..
Далеко від норм
На 500 м2 потрібно мати понад 30 вакантних "бабушек/дедушек".
Щодо неможливості утримувати велику квартиру, то тут треба раціональний підхід. У мене родичка в Польщі ще на початку 90-х здавала свій великий будинок, а жила добре у 5 разів дешевшому.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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