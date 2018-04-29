Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...

Додано: Суб 05 тра, 2018 17:29

[quote="4359383:Watcher"]Еще один маразм... Если нет денег оплачивать хоромы, надо их продавать и переезжать во что-то более мелкое и по карману. Платить субсидии тем у кого 100 квадратов и более - дичь!!!



Всё сказал, умник? Мой отец почти всю жизнь ютился в однушке хруща... пропахал почти 40 лет... на сегодня пенсия 1373.... По наследству, так получилось удивительно, получил квартиру сталинку в 123 м2... Радовался, хоть на старости как-то человечески дожить... Потом коммуналка маланцами поднята в никуда - ну да ладно, субсидии... А теперь всякое г-но требует старому обратно валить в халупу?... Чтоб тебе, от души, такого и по самые... в месте с гРОЙСМАНами..... Да, исходя из раскопок журналюг, этот лоснящийся слизняк разбил площадь квартиры своей мамы на несколько человек - налог на собственность - "0" и при таких доходах???.... Странны ваши высказывания.... Хотя... Ты чьих будешь ?????