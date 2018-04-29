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Рева розповів, скільки власників
"елітної нерухомості"...

Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:37

Re: Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"..

  summacut написав:наверняка есть нормы, но и они конские. На семью из 3-х человек под 80 кв.м.

Из какой пещеры в 2 м2 пан выполз ? Есть САНИТАРНЫЕ НОРМЫ. На 3 человек норма для субсидий ( а они должны пересекаться с санитарными нормами)кстати меньше 80м2. В квартире 80 м2 - Токо 20 м2 - это коридор, 1 кухня, 1 туалет на троих, 1 ванна на троих. И по 20 м2 на человека остается, если нет лоджии кладовок. Это очень скромно, но жить можно вполне. Токо норма меньше , была 21 м2 на семью ( єто коридор= кухня- ванна туалет)плюс по 10 м2 на человека. А это у же антисанитария.
Если я не прав - исправьте буду рад если изменилось что-то. Желательно ссылку.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 22:41

Все свое ношу с собой...

  summacut написав:Субсидия, если она и должна быть (имею ввиду, избирательная помощь малоимущим и косящим под них), то она должна рассчитываться на площадь чуть более коробки от холодильника.

Зображення
В подобной реальной действительности по-новому вряд ли нужна субсидия.

п.с. Реальный и к сожалению не эксклюзивный в подобном персонаж (человек-улитка) из тех, кто вернулся с тех "заработков", а здесь уже никто и ничто его не ждало.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:03

  summacut написав:
  pimki написав:Всё сказал, умник? Мой отец почти всю жизнь ютился в однушке хруща... пропахал почти 40 лет... на сегодня пенсия 1373.... По наследству, так получилось удивительно, получил квартиру сталинку в 123 м2... Радовался, хоть на старости как-то человечески дожить... Потом коммуналка маланцами поднята в никуда - ну да ладно, субсидии... А теперь всякое г-но требует старому обратно валить в халупу?... Чтоб тебе, от души, такого и по самые... в месте с гРОЙСМАНами..... Да, исходя из раскопок журналюг, этот лоснящийся слизняк разбил площадь квартиры своей мамы на несколько человек - налог на собственность - "0" и при таких доходах???.... Странны ваши высказывания.... Хотя... Ты чьих будешь ?????


Ну т.е. ты предлагаешь нам скинуться и помочь на оплату коммуналки за квартиру, которую ты унаследуешь?

Пропахал 40 лет - это, конечно, серьезный аргумент. Бесплатно, небось, пахал? И почему твой отец, пропахав 40 лет, должен получить от государства преференции (в виде скидки на оплату коммуналки), а пропахавший те же 40 лет сосед, но которому не обломилась по наследству "сталинка", этих преференций получить не должен?

Согласен , что платить 1 человеку субсидии на 125 метров 2 - не правильно. На 1 человека даже 50м2 хорошо для субсидии. Хотя если чел прожил 75 лет в этой квартире и там раньше жили его дед и бабушка, родители , он со старшей сестрой - 6 человек, а сегодня остался только он, то вряд ли в 75 лет один он станет продавать - потом покупать другую квартиру. Ему это уже не по силам. И куча денег полетит коту под хвост - налог при продаже, налог при покупке, ремонт в купленной квартире , хотя бы санитарный. А переезд ? Наверное можно бы дать дожить в этой квартире, если чел там живет более 20 лет, и ему уже за 65 лет.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:14

В прошлом отопительном сезоне было оформлено 1 млн. жилищных субсидий для граждан с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Статистика свидетельствует о том, что субсидиями воспользовались 23,4 тыс. домохозяйств в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тыс. домохозяйств в квартирах площадью более 120 кв. м.
Кроме того, субсидии оформили еще 925 тыс. домохозяйств, в состав которых входили семьи из нескольких лиц, которые декларировали полное отсутствие доходов.
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:31

  LEXX написав:
Кроме того, субсидии оформили еще 925 тыс. домохозяйств, в состав которых входили семьи из нескольких лиц, которые декларировали полное отсутствие доходов.

Так им должны были считать по 2 минималки условных доходов. Кого Рева парит?
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