Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
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summacut написав:наверняка есть нормы, но и они конские. На семью из 3-х человек под 80 кв.м.
Из какой пещеры в 2 м2 пан выполз ? Есть САНИТАРНЫЕ НОРМЫ. На 3 человек норма для субсидий ( а они должны пересекаться с санитарными нормами)кстати меньше 80м2. В квартире 80 м2 - Токо 20 м2 - это коридор, 1 кухня, 1 туалет на троих, 1 ванна на троих. И по 20 м2 на человека остается, если нет лоджии кладовок. Это очень скромно, но жить можно вполне. Токо норма меньше , была 21 м2 на семью ( єто коридор= кухня- ванна туалет)плюс по 10 м2 на человека. А это у же антисанитария. Если я не прав - исправьте буду рад если изменилось что-то. Желательно ссылку.
pimki написав:Всё сказал, умник? Мой отец почти всю жизнь ютился в однушке хруща... пропахал почти 40 лет... на сегодня пенсия 1373.... По наследству, так получилось удивительно, получил квартиру сталинку в 123 м2... Радовался, хоть на старости как-то человечески дожить... Потом коммуналка маланцами поднята в никуда - ну да ладно, субсидии... А теперь всякое г-но требует старому обратно валить в халупу?... Чтоб тебе, от души, такого и по самые... в месте с гРОЙСМАНами..... Да, исходя из раскопок журналюг, этот лоснящийся слизняк разбил площадь квартиры своей мамы на несколько человек - налог на собственность - "0" и при таких доходах???.... Странны ваши высказывания.... Хотя... Ты чьих будешь ?????
Ну т.е. ты предлагаешь нам скинуться и помочь на оплату коммуналки за квартиру, которую ты унаследуешь?
Пропахал 40 лет - это, конечно, серьезный аргумент. Бесплатно, небось, пахал? И почему твой отец, пропахав 40 лет, должен получить от государства преференции (в виде скидки на оплату коммуналки), а пропахавший те же 40 лет сосед, но которому не обломилась по наследству "сталинка", этих преференций получить не должен?
Согласен , что платить 1 человеку субсидии на 125 метров 2 - не правильно. На 1 человека даже 50м2 хорошо для субсидии. Хотя если чел прожил 75 лет в этой квартире и там раньше жили его дед и бабушка, родители , он со старшей сестрой - 6 человек, а сегодня остался только он, то вряд ли в 75 лет один он станет продавать - потом покупать другую квартиру. Ему это уже не по силам. И куча денег полетит коту под хвост - налог при продаже, налог при покупке, ремонт в купленной квартире , хотя бы санитарный. А переезд ? Наверное можно бы дать дожить в этой квартире, если чел там живет более 20 лет, и ему уже за 65 лет.
В прошлом отопительном сезоне было оформлено 1 млн. жилищных субсидий для граждан с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами. Об этом сообщает Министерство социальной политики. Статистика свидетельствует о том, что субсидиями воспользовались 23,4 тыс. домохозяйств в домах площадью более 200 кв. м, а также 28,5 тыс. домохозяйств в квартирах площадью более 120 кв. м. Кроме того, субсидии оформили еще 925 тыс. домохозяйств, в состав которых входили семьи из нескольких лиц, которые декларировали полное отсутствие доходов.