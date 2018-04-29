Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...

Додано: Суб 05 тра, 2018 23:03

summacut написав: pimki написав: Всё сказал, умник? Мой отец почти всю жизнь ютился в однушке хруща... пропахал почти 40 лет... на сегодня пенсия 1373.... По наследству, так получилось удивительно, получил квартиру сталинку в 123 м2... Радовался, хоть на старости как-то человечески дожить... Потом коммуналка маланцами поднята в никуда - ну да ладно, субсидии... А теперь всякое г-но требует старому обратно валить в халупу?... Чтоб тебе, от души, такого и по самые... в месте с гРОЙСМАНами..... Да, исходя из раскопок журналюг, этот лоснящийся слизняк разбил площадь квартиры своей мамы на несколько человек - налог на собственность - "0" и при таких доходах???.... Странны ваши высказывания.... Хотя... Ты чьих будешь ????? Всё сказал, умник? Мой отец почти всю жизнь ютился в однушке хруща... пропахал почти 40 лет... на сегодня пенсия 1373.... По наследству, так получилось удивительно, получил квартиру сталинку в 123 м2... Радовался, хоть на старости как-то человечески дожить... Потом коммуналка маланцами поднята в никуда - ну да ладно, субсидии... А теперь всякое г-но требует старому обратно валить в халупу?... Чтоб тебе, от души, такого и по самые... в месте с гРОЙСМАНами..... Да, исходя из раскопок журналюг, этот лоснящийся слизняк разбил площадь квартиры своей мамы на несколько человек - налог на собственность - "0" и при таких доходах???.... Странны ваши высказывания.... Хотя... Ты чьих будешь ?????



Ну т.е. ты предлагаешь нам скинуться и помочь на оплату коммуналки за квартиру, которую ты унаследуешь?



Пропахал 40 лет - это, конечно, серьезный аргумент. Бесплатно, небось, пахал? И почему твой отец, пропахав 40 лет, должен получить от государства преференции (в виде скидки на оплату коммуналки), а пропахавший те же 40 лет сосед, но которому не обломилась по наследству "сталинка", этих преференций получить не должен? Ну т.е. ты предлагаешь нам скинуться и помочь на оплату коммуналки за квартиру, которую ты унаследуешь?Пропахал 40 лет - это, конечно, серьезный аргумент. Бесплатно, небось, пахал? И почему твой отец, пропахав 40 лет, должен получить от государства преференции (в виде скидки на оплату коммуналки), а пропахавший те же 40 лет сосед, но которому не обломилась по наследству "сталинка", этих преференций получить не должен?

Согласен , что платить 1 человеку субсидии на 125 метров 2 - не правильно. На 1 человека даже 50м2 хорошо для субсидии. Хотя если чел прожил 75 лет в этой квартире и там раньше жили его дед и бабушка, родители , он со старшей сестрой - 6 человек, а сегодня остался только он, то вряд ли в 75 лет один он станет продавать - потом покупать другую квартиру. Ему это уже не по силам. И куча денег полетит коту под хвост - налог при продаже, налог при покупке, ремонт в купленной квартире , хотя бы санитарный. А переезд ? Наверное можно бы дать дожить в этой квартире, если чел там живет более 20 лет, и ему уже за 65 лет.