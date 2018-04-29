Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...

Додано: Нед 06 тра, 2018 10:42

kalinavalera1 написав: Из какой пещеры в 2 м2 пан выполз ? Есть САНИТАРНЫЕ НОРМЫ. Из какой пещеры в 2 м2 пан выполз ? Есть САНИТАРНЫЕ НОРМЫ.

Санитарная норма, насколько я помню, была 6 метров на человека (ведь живут же как-то в общежитиях). А социальные нормы у нас действительно огромные: 35,22 на домохозяйство + 13,65 на каждого человека. На семью из 3 человек выходит 76 кв.м., на четверых - 90 кв.м. Это при том, что куча народа живет в тех же чешках, панельных и блочных хрущах, площадь трешек в которых метров от 55 до 70 (а соцнорма - 90).На основании чего семья из 3-х человек, проживающая в квартире площадью 40 кв.м. должна получать от государства больше, чем такая же семья, проживающая в квартире площадью 80 кв.м.?Вот еще один пример из жизни. В одной квартире живет семья из 3-х человек (2 работающих), во второй такой же площади - 6 человек (3 поколения, 4 работают). Первые получают субсидию, вторые - нет (дохода четверых хватает). Это норма? Или м.б. лучше разделить субсидии на всех (абсолютно на всех) поровну, что даст возможность людям, действительно проживающих в более стесненных условиях, оплачивать бОльшую долю коммунальных услуг за счет субсидии?