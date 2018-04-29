Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...

Додано: Нед 06 тра, 2018 11:24

summacut написав: kalinavalera1 написав: Из какой пещеры в 2 м2 пан выполз ? Есть САНИТАРНЫЕ НОРМЫ. Из какой пещеры в 2 м2 пан выполз ? Есть САНИТАРНЫЕ НОРМЫ.



Санитарная норма, насколько я помню, была 6 метров на человека (ведь живут же как-то в общежитиях). А социальные нормы у нас действительно огромные: 35,22 на домохозяйство + 13,65 на каждого человека. На семью из 3 человек выходит 76 кв.м., на четверых - 90 кв.м. Это при том, что куча народа живет в тех же чешках, панельных и блочных хрущах, площадь трешек в которых метров от 55 до 70 (а соцнорма - 90).

На основании чего семья из 3-х человек, проживающая в квартире площадью 40 кв.м. должна получать от государства больше, чем такая же семья, проживающая в квартире площадью 80 кв.м.?

Вот еще один пример из жизни. В одной квартире живет семья из 3-х человек (2 работающих), во второй такой же площади - 6 человек (3 поколения, 4 работают). Первые получают субсидию, вторые - нет (дохода четверых хватает). Это норма? Или м.б. лучше разделить субсидии на всех (абсолютно на всех) поровну, что даст возможность людям, действительно проживающих в более стесненных условиях, оплачивать бОльшую долю коммунальных услуг за счет субсидии? Санитарная норма, насколько я помню, была 6 метров на человека (ведь живут же как-то в общежитиях). А социальные нормы у нас действительно огромные: 35,22 на домохозяйство + 13,65 на каждого человека. На семью из 3 человек выходит 76 кв.м., на четверых - 90 кв.м. Это при том, что куча народа живет в тех же чешках, панельных и блочных хрущах, площадь трешек в которых метров от 55 до 70 (а соцнорма - 90).На основании чего семья из 3-х человек, проживающая в квартире площадью 40 кв.м. должна получать от государства больше, чем такая же семья, проживающая в квартире площадью 80 кв.м.?Вот еще один пример из жизни. В одной квартире живет семья из 3-х человек (2 работающих), во второй такой же площади - 6 человек (3 поколения, 4 работают). Первые получают субсидию, вторые - нет (дохода четверых хватает). Это норма? Или м.б. лучше разделить субсидии на всех (абсолютно на всех) поровну, что даст возможность людям, действительно проживающих в более стесненных условиях, оплачивать бОльшую долю коммунальных услуг за счет субсидии?

Советские санитарные нормы - к санитарии не имеют отношения. Нормально каждому человеку иметь свою комнату - типа спальню. Это минимум. Я молчу уже про свой туалет и ванну - не поймут. Но тоже в рамках санитарного минимума. Иначе вся семья дышит постоянно тем,что выдыхают другие члены семьи. И мешают друг другу. Одно дело собираться за столом, в тесном семейном кругу - другое дело не иметь личного пространства никогда и совсем. Люди живут и в общагах. Но это антисанитарно. И временно. Гриппом один заболел - завтра вся общага слегла ?Как-то живут в общагах ? Как-то мы и сами можем выживать, живут и на помойках бомжи. Но правительство мы содержим не для того что бы оно сделало нас бомжами. А что бы иметь образ жизни не подрывающий здоровье, эпидемически не опасный образ жизни, что бы не дышать друг другу рот в рот круглосуточно, и приемлемый психологически - для псих.нормы тоже нужно личное пространство минимальное.Роскошь - если у одного чела более 45-50 метров общей площади. Или у семьи на каждого члена семьи более 20 метров жилой площади на каждого, кроме общей. Конечно 126 м2 на 1 чела - это уже роскошь. Тем более в приведенном примере человек там не жил. Так что может вполне продать и купить себе метров до 50 однушку. Если не на что содержать. Согласен 100% Токо тарифы нужны адекватные и пенсии. Тогда может он бы смог содержать и 126 метров сам ? Я эту сторону вопроса упустил.Если человек всю свою жизнь прожил в одной квартире, более 20 или 30 лет - и когда умерли его родители, муЖ ли жена, он остался один в старости в большой квратире, ему за 65 - то принуждать к размену я бы не стал - вырвать из привычной среды, где он всех знает соседей, у человека тут социальные связи ха всю жизнь образовались - где ему помогут ,поддержат и переезжать не известно куда -продавать квартиру это уже не по силам и просто кощунство.