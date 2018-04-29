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Рева розповів, скільки власників
"елітної нерухомості"...

Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32

  Watcher написав:
  otg написав:Это было б правильно если б учитывалась только жилая площадь или отапливаемая например. А так товарищи считают и сараи и гаражи, подвал и черте что еще. Так что Рева не совсем правду говорит. Конечно же есть среди получивших субсидии и элитники, но много таких которые копейки считают.

Естественно, что считается только отапливаемая. Никто сарай или отдельно стоящий гараж считать не будет.

Пока, например, при оплате налога считается общая. Здесь не озвучено как, но боюсь так же будет.
otg
 
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