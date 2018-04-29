Watcher написав:
Естественно, что считается только отапливаемая. Никто сарай или отдельно стоящий гараж считать не будет.
Пока, например, при оплате налога считается общая. Здесь не озвучено как, но боюсь так же будет.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32
Пока, например, при оплате налога считается общая. Здесь не озвучено как, но боюсь так же будет.
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:13
Re: Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"..
Ввести зимнюю надбавку к пенсии и ЗП бюджетников 1000 грн и не нужно будет платить субсидию. Что бы не потратили на др., перечислять на карту с которой можно заплатить исключительно коммуналку.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48
Re: Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"..
Я как раз против уравниловки, что вы перекручиваете , да еще мой пост потерли ? Люди не равны по факту. Не равны по талантам, по культуре и по той пользе что приносят обществу. Почему все кроме правительства и их многочисленных свит, должны жить в крайнем убожестве ? Да, все имеют не равные условия жизни. Но вы предлагали на этом основании не платить субсидии и отнять квартиры даже у тех у кого они есть. А я предлагаю тем у кого 6 человек живут на 60 м2 общей площади - подсуетиться и купить квартиру. Это если младенец ночью заплакал - вся семья ночью не спит ,и на работе завтра бродят после бессонницы в полудреме. А вот как поступили те, кто 2 человека - живут на 60 м2? Они с детьми стянулись, во всем себе отказывали 10 лет и купили еще одну квартиру детям. На самом деле 60м2 на 2 человек это тесновато. Из 60 м - 30 кухня-ванна-коридор, остается 30 метров каждому из 2 человек на тесную спальню. А нужно еще и - одна общая комната жилая на семью - " столовая" - для общих обедов, общего времяпровождения за теликом, встреч с родственниками, друзьями, гостями - это тоже необходимо. А субсидии платить всем, у кого нормальное жилье, без роскоши, и тем более у кого не нормальное , убогое тоже субсидировать - не платить только тем у кого роскошный дворец. Тут нужно определиться с нормами роскоши. Но 20м2 на человека жилой и плюс общая площадь на семью - этого достаточно вполне для нормальной жизни. Отнимать то, что семьи заработали - потому что "у кого-то даже этого нет" ? Это подловато.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:16
Re: Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"..
Кто им должен купить? Кто им виноват, что им тесновато?
Субсидии как раз платят далеко не всем.
Никто ни у кого ничего не отнимает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:38
Re: Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"..
Ок! Значит я не верно вас понял Тут писали, что должно быть равенство субсидий ВСЕМ. А именно открыть счет на каждого гражданина Украины и каждому переводить равную сумму.
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