Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...

Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48

Faceless написав: Обеспечим все семьи жильем, не менее чем в 20 м2 на одного проживающего! Очевидно, за счёт kalinavalera1, как инициатора. Ура, тавагищи!!! Обеспечим все семьи жильем, не менее чем в 20 м2 на одного проживающего! Очевидно, за счёт kalinavalera1, как инициатора. Ура, тавагищи!!!

Я как раз против уравниловки, что вы перекручиваете , да еще мой пост потерли ? Люди не равны по факту. Не равны по талантам, по культуре и по той пользе что приносят обществу. Почему все кроме правительства и их многочисленных свит, должны жить в крайнем убожестве ? Да, все имеют не равные условия жизни. Но вы предлагали на этом основании не платить субсидии и отнять квартиры даже у тех у кого они есть. А я предлагаю тем у кого 6 человек живут на 60 м2 общей площади - подсуетиться и купить квартиру. Это если младенец ночью заплакал - вся семья ночью не спит ,и на работе завтра бродят после бессонницы в полудреме. А вот как поступили те, кто 2 человека - живут на 60 м2? Они с детьми стянулись, во всем себе отказывали 10 лет и купили еще одну квартиру детям. На самом деле 60м2 на 2 человек это тесновато. Из 60 м - 30 кухня-ванна-коридор, остается 30 метров каждому из 2 человек на тесную спальню. А нужно еще и - одна общая комната жилая на семью - " столовая" - для общих обедов, общего времяпровождения за теликом, встреч с родственниками, друзьями, гостями - это тоже необходимо. А субсидии платить всем, у кого нормальное жилье, без роскоши, и тем более у кого не нормальное , убогое тоже субсидировать - не платить только тем у кого роскошный дворец. Тут нужно определиться с нормами роскоши. Но 20м2 на человека жилой и плюс общая площадь на семью - этого достаточно вполне для нормальной жизни. Отнимать то, что семьи заработали - потому что "у кого-то даже этого нет" ? Это подловато.