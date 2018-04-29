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Рева розповів, скільки власників "елітної нерухомості"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32
Watcher написав: otg написав:
Это было б правильно если б учитывалась только жилая площадь или отапливаемая например. А так товарищи считают и сараи и гаражи, подвал и черте что еще. Так что Рева не совсем правду говорит. Конечно же есть среди получивших субсидии и элитники, но много таких которые копейки считают.
Естественно, что считается только отапливаемая. Никто сарай или отдельно стоящий гараж считать не будет.
Пока, например, при оплате налога считается общая. Здесь не озвучено как, но боюсь так же будет.
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otg
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:13
Ввести зимнюю надбавку к пенсии и ЗП бюджетников 1000 грн и не нужно будет платить субсидию. Что бы не потратили на др., перечислять на карту с которой можно заплатить исключительно коммуналку.
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otg
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Додано: Нед 06 тра, 2018 17:48
Faceless написав:
Обеспечим все семьи жильем, не менее чем в 20 м2 на одного проживающего! Очевидно, за счёт kalinavalera1, как инициатора. Ура, тавагищи!!!
Я как раз против уравниловки, что вы перекручиваете , да еще мой пост потерли ? Люди не равны по факту. Не равны по талантам, по культуре и по той пользе что приносят обществу. Почему все кроме правительства и их многочисленных свит, должны жить в крайнем убожестве ? Да, все имеют не равные условия жизни. Но вы предлагали на этом основании не платить субсидии и отнять квартиры даже у тех у кого они есть. А я предлагаю тем у кого 6 человек живут на 60 м2 общей площади - подсуетиться и купить квартиру. Это если младенец ночью заплакал - вся семья ночью не спит ,и на работе завтра бродят после бессонницы в полудреме. А вот как поступили те, кто 2 человека - живут на 60 м2? Они с детьми стянулись, во всем себе отказывали 10 лет и купили еще одну квартиру детям. На самом деле 60м2 на 2 человек это тесновато. Из 60 м - 30 кухня-ванна-коридор, остается 30 метров каждому из 2 человек на тесную спальню. А нужно еще и - одна общая комната жилая на семью - " столовая" - для общих обедов, общего времяпровождения за теликом, встреч с родственниками, друзьями, гостями - это тоже необходимо. А субсидии платить всем, у кого нормальное жилье, без роскоши, и тем более у кого не нормальное , убогое тоже субсидировать - не платить только тем у кого роскошный дворец. Тут нужно определиться с нормами роскоши. Но 20м2 на человека жилой и плюс общая площадь на семью - этого достаточно вполне для нормальной жизни. Отнимать то, что семьи заработали - потому что "у кого-то даже этого нет" ? Это подловато.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 06 тра, 2018 18:16
kalinavalera1 написав:
Faceless написав:
Обеспечим все семьи жильем, не менее чем в 20 м2 на одного проживающего! Очевидно, за счёт kalinavalera1, как инициатора. Ура, тавагищи!!!
Я как раз против уравниловки, что вы перекручиваете , да еще мой пост потерли ? Люди не равны по факту. Не равны по талантам, по культуре и по той пользе что приносят обществу. Почему все кроме правительства и их многочисленных свит, должны жить в крайнем убожестве ? Да, все имеют не равные условия жизни. Но вы предлагали на этом основании не платить субсидии и отнять квартиры даже у тех у кого они есть. А я предлагаю тем у кого 6 человек живут на 60 м2 общей площади - подсуетиться и купить квартиру. Это если младенец ночью заплакал - вся семья ночью не спит ,и на работе завтра бродят после бессонницы в полудреме. А вот как поступили те, кто 2 человека - живут на 60 м2? Они с детьми стянулись, во всем себе отказывали 10 лет и купили еще одну квартиру детям. На самом деле 60м2 на 2 человек это тесновато. Из 60 м - 30 кухня-ванна-коридор, остается 30 метров каждому из 2 человек на тесную спальню. А нужно еще и - одна общая комната жилая на семью - " столовая" - для общих обедов, общего времяпровождения за теликом, встреч с родственниками, друзьями, гостями - это тоже необходимо. А субсидии платить всем, у кого нормальное жилье, без роскоши, и тем более у кого не нормальное , убогое тоже субсидировать - не платить только тем у кого роскошный дворец. Тут нужно определиться с нормами роскоши. Но 20м2 на человека жилой и плюс общая площадь на семью - этого достаточно вполне для нормальной жизни. Отнимать то, что семьи заработали - потому что "у кого-то даже этого нет" ? Это подловато.
Кто им должен купить? Кто им виноват, что им тесновато?
Субсидии как раз платят далеко не всем.
Никто ни у кого ничего не отнимает
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Нед 06 тра, 2018 22:34
kalinavalera1 написав:
Faceless написав:
Обеспечим все семьи жильем, не менее чем в 20 м2 на одного проживающего! Очевидно, за счёт kalinavalera1, как инициатора. Ура, тавагищи!!!
Я как раз против уравниловки, что вы перекручиваете , да еще мой пост потерли ? Люди не равны по факту. Не равны по талантам, по культуре и по той пользе что приносят обществу. Почему все кроме правительства и их многочисленных свит, должны жить в крайнем убожестве ? Да, все имеют не равные условия жизни. Но вы предлагали на этом основании не платить субсидии и отнять квартиры даже у тех у кого они есть. А я предлагаю тем у кого 6 человек живут на 60 м2 общей площади - подсуетиться и купить квартиру. Это если младенец ночью заплакал - вся семья ночью не спит ,и на работе завтра бродят после бессонницы в полудреме. А вот как поступили те, кто 2 человека - живут на 60 м2? Они с детьми стянулись, во всем себе отказывали 10 лет и купили еще одну квартиру детям. На самом деле 60м2 на 2 человек это тесновато. Из 60 м - 30 кухня-ванна-коридор, остается 30 метров каждому из 2 человек на тесную спальню. А нужно еще и - одна общая комната жилая на семью - " столовая" - для общих обедов, общего времяпровождения за теликом, встреч с родственниками, друзьями, гостями - это тоже необходимо. А субсидии платить всем, у кого нормальное жилье, без роскоши, и тем более у кого не нормальное , убогое тоже субсидировать - не платить только тем у кого роскошный дворец. Тут нужно определиться с нормами роскоши. Но 20м2 на человека жилой и плюс общая площадь на семью - этого достаточно вполне для нормальной жизни. Отнимать то, что семьи заработали - потому что "у кого-то даже этого нет" ? Это подловато.
Вы напрасно стараетесь,тут ничего никому не докажете - большинство постов, как всегда, от получающих зарплату у кондитера или в в\ч А-4398 в Броварах. Работа у них такая - постоянно одобрять любые негативные решения всех ветвей власти.
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warlamp
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