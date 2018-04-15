Американський автомобільний гігант має намір використовувати слово Maverick в назві свого нового автомобіля, але про яку саме модель йдеться - не уточнюється.
Дивися повний текст Стали відомі назви нових кросоверів Ford.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:11
Стали відомі назви нових кросоверів Ford
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі назви нових кросоверів Ford.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:11
Логично предположить, что это будет новое спорт купе, классом ниже чем Мустанг.
Ведь модель Maverick у Форда в свое время был...
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