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Стали відомі назви
нових кросоверів Ford

Стали відомі назви нових кросоверів Ford
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:11

Стали відомі назви нових кросоверів Ford

Пропонуємо до обговорення:
Американський автомобільний гігант має намір використовувати слово Maverick в назві свого нового автомобіля, але про яку саме модель йдеться - не уточнюється.

Дивися повний текст Стали відомі назви нових кросоверів Ford.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:11

Логично предположить, что это будет новое спорт купе, классом ниже чем Мустанг.
Ведь модель Maverick у Форда в свое время был...
magneet
 
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