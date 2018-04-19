Про це повідомляє прес-служба політика.
Дивися повний текст Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:31
Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:31
метро по 8 грн это перебор
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:40
Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела...
уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:45
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