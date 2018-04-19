RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:31

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба політика.

Дивися повний текст Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81742
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:31

метро по 8 грн это перебор
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 20.11.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:40

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела...
уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
Diman
 
Повідомлень: 297
З нами з: 11.07.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:45

  Diman написав:опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела... уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка

гы, это же сколько карточек есть в хозяйстве?
papazina
 
Повідомлень: 565
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Київпастранс" має намір підвищити тарифи на проїзд у... 1, 2, 3
R2 » Вів 24 кві, 2018 13:12
20 1042
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 12:51
Cler
З травня подорожчає проїзд у поїздах: на що витратять гроші
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:36
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 11:03
sergey_s1976
У МВФ про підвищення "мінімалки" в Україні: можливості...
R2 » Чет 19 кві, 2018 10:59
4 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 13:45
Moimir
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.