|
|
|
Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба політика.
Дивися повний текст Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81747
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:31
метро по 8 грн это перебор
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:40
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела...
уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:45
Diman написав:
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела... уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
гы, это же сколько карточек есть в хозяйстве?
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 565
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:57
papazina написав: Diman написав:
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела... уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
гы, это же сколько карточек есть в хозяйстве?
количество карточек рассчитывается исходя из частоты поездок, стоимости проезда после повышения, типичных депозитных ставок, желаемого профита и срока окупаемости данной затеи
Востаннє редагувалось Diman
в Суб 05 тра, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:05
Diman написав:
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела...
уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
Карточка не ограничена 50ю поездками.
Я как-то недавно пополнял на 50, и было около 20 - в итоге стало на карте 70+.
-
NoNaMe
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 22.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:42
NoNaMe написав: Diman написав:
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела...
уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
Карточка не ограничена 50ю поездками.
Я как-то недавно пополнял на 50, и было около 20 - в итоге стало на карте 70+.
100 поездок ограничение.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:52
Diman написав:
опять надо покупать карточки на 50 поездок и забивать до предела... уже подходит к концу последняя, забитая по 2 грн/поездка
Там ограничение в 100 поездок. За один раз просто нельзя пополнить более чем на 50 поездок.
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1910
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:55
KOKS написав:
метро по 8 грн это перебор
8грн - это шара для метро!!!
Ориентировочная расчетная стоимость (чтобы хватало на строительство и была минимальная окупаемость без дотаций) порядка 15-20грн.
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1910
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:06
тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|