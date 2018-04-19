А если добавить доход метрополитена от аренды площадей и рекламы, а потом отнять сумму откатов и воровства?
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:03
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:21
Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
Есть много проблем с ОТ Киева. Решения простые:
Убрать маршрутки, дублирующие ОТ.
Штрафовать авто припаркованные/едущие по полосе ОТ (для метро не актуальна).
Монетизировать льготы.
Борьба с зайцами (для метро не актуальна).
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:02
вот блин, без обид, но как-то странно, что посетители сайта о финансах активно обсуждают экономию на проездных в метро. У меня на работе этим обычно уборщицы занимаются
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