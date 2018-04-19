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Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:03

  Watcher написав:Ориентировочная расчетная стоимость (чтобы хватало на строительство и была минимальная окупаемость без дотаций) порядка 15-20грн.
А если добавить доход метрополитена от аренды площадей и рекламы, а потом отнять сумму откатов и воровства?
PSL
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:21

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Есть много проблем с ОТ Киева. Решения простые:
Убрать маршрутки, дублирующие ОТ.
Штрафовать авто припаркованные/едущие по полосе ОТ (для метро не актуальна).
Монетизировать льготы.
Борьба с зайцами (для метро не актуальна).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:02

вот блин, без обид, но как-то странно, что посетители сайта о финансах активно обсуждают экономию на проездных в метро. У меня на работе этим обычно уборщицы занимаются
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:12

  sequence написав:вот блин, без обид, но как-то странно, что посетители сайта о финансах активно обсуждают экономию на проездных в метро. У меня на работе этим обычно уборщицы занимаются

Вот так помутишь несколько лет хитрые схемы с проездными - и добро пожаловать в клуб миллионеров :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:32

  sequence написав:вот блин, без обид, но как-то странно, что посетители сайта о финансах активно обсуждают экономию на проездных в метро. У меня на работе этим обычно уборщицы занимаются

Это все идёт от жлобства. В Европе люди пользуют велосипеды и общественный транспорт, а нигерийцы и украинцы, как только приехали из села и заработали чуть денег - все вкидывают в автотранспорт.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:47

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

  BIGor написав:Это все идёт от жлобства. В Европе люди пользуют велосипеды и общественный транспорт, а нигерийцы и украинцы

Так у нас плохой общественный, не развито метро, нет места велосипедистам. В Нигерии, подозреваю, схожая ситуация. Я в Италии и Германии немало наездил на электричках и там это было не "западло". У нас оно. На Западе запаркуйся попробуй - помню, в Берлине круги наматывал вокруг Трептов-Парка, на свой страх и риск парканулся у частного дома, оставил записку с извинениями, телефон и время, когда вернусь - обошлось. У нас кинул тачку, где душа пожелала и упи..дячил на пару недель куда-то - абсолютно нормально.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:49

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

  sequence написав:вот блин, без обид, но как-то странно, что посетители сайта о финансах активно обсуждают экономию на проездных в метро. У меня на работе этим обычно уборщицы занимаются

ага, а в соседней новости минимальные пенсии обсуждаются :)
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:01

  Pegasmaster написав:ага, а в соседней новости минимальные пенсии обсуждаются :)
Это честные налогоплательщики готовятся к старости :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:29

Спешат сейчас повысить, потому что через год выборы - не повысить.
ygn
 
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А відмінити всі пільги і залишити вартість проїзду незмінною? У нас 43% пасажирів їздять безплатно, бо пільговики! Мені набридло плптити за себе і "за того парня".
andriyzhagun
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