А если добавить доход метрополитена от аренды площадей и рекламы, а потом отнять сумму откатов и воровства?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:03
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:21
Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
Есть много проблем с ОТ Киева. Решения простые:
Убрать маршрутки, дублирующие ОТ.
Штрафовать авто припаркованные/едущие по полосе ОТ (для метро не актуальна).
Монетизировать льготы.
Борьба с зайцами (для метро не актуальна).
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:02
вот блин, без обид, но как-то странно, что посетители сайта о финансах активно обсуждают экономию на проездных в метро. У меня на работе этим обычно уборщицы занимаются
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:12
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:32
Это все идёт от жлобства. В Европе люди пользуют велосипеды и общественный транспорт, а нигерийцы и украинцы, как только приехали из села и заработали чуть денег - все вкидывают в автотранспорт.
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:47
Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
Так у нас плохой общественный, не развито метро, нет места велосипедистам. В Нигерии, подозреваю, схожая ситуация. Я в Италии и Германии немало наездил на электричках и там это было не "западло". У нас оно. На Западе запаркуйся попробуй - помню, в Берлине круги наматывал вокруг Трептов-Парка, на свой страх и риск парканулся у частного дома, оставил записку с извинениями, телефон и время, когда вернусь - обошлось. У нас кинул тачку, где душа пожелала и упи..дячил на пару недель куда-то - абсолютно нормально.
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:49
Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:01
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:36
А відмінити всі пільги і залишити вартість проїзду незмінною? У нас 43% пасажирів їздять безплатно, бо пільговики! Мені набридло плптити за себе і "за того парня".
|