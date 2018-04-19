Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Ведь Украина - це Европа! Возможно, даже её столица. Так что и цены должны соответствовать
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:03
Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Ведь Украина - це Европа! Возможно, даже её столица. Так что и цены должны соответствовать
Всё IMHO
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:14
Вкладчик1234 аха. А "ольгинские" ща недоуменно покачивают плечами - че вы, мол, выёживаетесь - в Москвобаде давно паписсят (правда, деревянных) и молчат
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:19
Re: підвищення тарифів
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