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Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:03

Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Ведь Украина - це Европа! Возможно, даже её столица. Так что и цены должны соответствовать :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:14

Вкладчик1234 аха. А "ольгинские" ща недоуменно покачивают плечами - че вы, мол, выёживаетесь - в Москвобаде давно паписсят (правда, деревянных) и молчат
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:19

Re: підвищення тарифів

  Вкладчик1234 написав:Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".

  Watcher написав:Ориентировочная расчетная стоимость (чтобы хватало на строительство и была минимальная окупаемость без дотаций) порядка 15-20грн.
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