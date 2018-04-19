Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Ведь Украина - це Европа! Возможно, даже её столица. Так что и цены должны соответствовать
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:03
Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Ведь Украина - це Европа! Возможно, даже её столица. Так что и цены должны соответствовать
Всё IMHO
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:14
Вкладчик1234 аха. А "ольгинские" ща недоуменно покачивают плечами - че вы, мол, выёживаетесь - в Москвобаде давно паписсят (правда, деревянных) и молчат
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:19
Re: підвищення тарифів
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:07
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:07
помойму в Москосити метро было па писят года два назад. На днях проверю, шо-почём
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:10
какая разница- все равно будете плотить налогами денежную компенсацию льготникам. хотя отменить льготы все равно нужно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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