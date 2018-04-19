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Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:03
Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Ведь Украина - це Европа! Возможно, даже её столица. Так что и цены должны соответствовать
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:14
Вкладчик1234 аха. А "ольгинские" ща недоуменно покачивают плечами - че вы, мол, выёживаетесь - в Москвобаде давно паписсят (правда, деревянных) и молчат
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sequence
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:19
Вкладчик1234 написав:
Странно что никто из свидетелей пакращень не напомнил "почём метро в ЛондОнах и Парижах".
Watcher написав:
Ориентировочная расчетная стоимость (чтобы хватало на строительство и была минимальная окупаемость без дотаций) порядка 15-20грн.
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sal
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:07
KOKS написав:
метро по 8 грн это перебор
метро по 10
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:07
sequence написав:Вкладчик1234
аха. А "ольгинские" ща недоуменно покачивают плечами - че вы, мол, выёживаетесь - в Москвобаде давно паписсят (правда, деревянных) и молчат
помойму в Москосити метро было па писят года два назад. На днях проверю, шо-почём
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:10
andriyzhagun написав:
А відмінити всі пільги і залишити вартість проїзду незмінною? У нас 43% пасажирів їздять безплатно, бо пільговики! Мені набридло плптити за себе і "за того парня".
какая разница- все равно будете плотить налогами денежную компенсацию льготникам. хотя отменить льготы все равно нужно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Нед 06 тра, 2018 00:46
fishman написав:
тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства
А новый транспорт - только богдан?
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Додано: Нед 06 тра, 2018 00:49
andriyzhagun написав:
А відмінити всі пільги і залишити вартість проїзду незмінною? У нас 43% пасажирів їздять безплатно, бо пільговики! Мені набридло плптити за себе і "за того парня".
Катайся на машине и плати за себя.
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