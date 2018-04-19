|
|
|
Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02
BIGor написав: rjkz написав: fishman написав:
тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства
А новый транспорт - только богдан?
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7525
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3110 раз.
- Подякували: 1480 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14
rjkz написав:
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Расскажите пожалуйста инсайдерскую информацию, о которой знаете только Вы.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2340
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|