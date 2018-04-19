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Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  fishman написав:тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства


А новый транспорт - только богдан?
:mrgreen:

Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14

  rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:

Расскажите пожалуйста инсайдерскую информацию, о которой знаете только Вы.
BIGor
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