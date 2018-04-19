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Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02
BIGor написав: rjkz написав: fishman написав:
тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства
А новый транспорт - только богдан?
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
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rjkz
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14
rjkz написав:
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Расскажите пожалуйста инсайдерскую информацию, о которой знаете только Вы.
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BIGor
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
[quote="4359410:fishman"]тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства
А новый транспорт - только богдан?
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
[/quote]Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
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