BIGor написав:
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32
Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? [/quote]Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18
Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.
В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной".
Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.
Зараз переглядають цей форум: valme, Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|