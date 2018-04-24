Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Додано: Вів 08 тра, 2018 01:13

myshapiton написав: Faceless написав: rjkz написав: Не знаю.

Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? Не знаю.Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.

И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив

Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.



В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной".



Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях. Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной".Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.

1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил.2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении.3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация.4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.