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Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  fishman написав:тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства


А новый транспорт - только богдан?
:mrgreen:

Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14

  rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:

Расскажите пожалуйста инсайдерскую информацию, о которой знаете только Вы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:
А новый транспорт - только богдан?
:mrgreen:

Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18

  Faceless написав:
rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив

Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.

В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной". :lol:

Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 01:00

  Faceless написав:
rjkz написав:
  BIGor написав:
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив


Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 01:13

  myshapiton написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив

Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.

В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной". :lol:

Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.


1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил. :mrgreen:
2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении.
3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация.
4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 07:58

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

  rjkz написав:Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?

Он его продал еще до президентсва
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Faceless
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  #<1234
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