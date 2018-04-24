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Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02
BIGor написав: rjkz написав: fishman написав:
тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства
А новый транспорт - только богдан?
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
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rjkz
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14
rjkz написав:
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Расскажите пожалуйста инсайдерскую информацию, о которой знаете только Вы.
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BIGor
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
А новый транспорт - только богдан?
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18
Faceless написав: rjkz написав:
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.
В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной".
Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 01:00
Faceless написав: rjkz написав: BIGor написав:
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
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rjkz
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Додано: Вів 08 тра, 2018 01:13
myshapiton написав: Faceless написав: rjkz написав:
Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.
В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной".
Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.
1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил.
2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении.
3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация.
4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.
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rjkz
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Додано: Вів 08 тра, 2018 07:58
rjkz написав:
Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
Он его продал еще до президентсва
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Faceless
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:07
Faceless написав: rjkz написав:
Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
Он его продал еще до президентсва
Обговаривалось пять лет назад:
https://news.finance.ua/ru/news/-/29944 ... obiraetsya
29.03.2013
Порошенко больше не владелец "Богдана", но Roshen пока продавать не собирается
...
Порошенко продал свою мажоритарную долю в компании своему партнеру и топ-менеджеру “Богдана” Олегу Свинарчуку еще в 2009 году.
...
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