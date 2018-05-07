Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав:Не знаю. Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда?
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана. И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.
В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной".
Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.
1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил. 2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении. 3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация. 4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.
rjkz написав:Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
Он его продал еще до президентсва
Обговаривалось пять лет назад:
29.03.2013 Порошенко больше не владелец "Богдана", но Roshen пока продавать не собирается ... Порошенко продал свою мажоритарную долю в компании своему партнеру и топ-менеджеру “Богдана” Олегу Свинарчуку еще в 2009 году. ...
rjkz написав:Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
Он его продал еще до президентсва
Обговаривалось пять лет назад:
29.03.2013 Порошенко больше не владелец "Богдана", но Roshen пока продавать не собирается ... Порошенко продал свою мажоритарную долю в компании своему партнеру и топ-менеджеру “Богдана” Олегу Свинарчуку еще в 2009 году. ...
То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с). И ненадо рвать задницу на британский флаг и орать что покупают потому что такие классные - не поверю. Вот если рошеновские троллейбусы начнут закупать в ЕС - тогда поверю. Хотя...конфеты рАшен - д.мо, что в Украине, что в США.
rjkz написав:И ненадо рвать задницу на британский флаг и орать что покупают потому что такие классные - не поверю. Вот если рошеновские троллейбусы начнут закупать в ЕС - тогда поверю.
По "Богдановским" троллейбусам удалось найти только такое - какие-то договора на поставку заключались, но вот была ли сама поставка, неизвестно. И обратите внимание, из чего должен был собираться "украинский" экспортный троллейбус:
"Богдан" будет поставлять технику в Польшу 22.02.2013 ... Украинская компания поставит кузовы и комплектующие, чешская Cegelec — систему управления, а окончательную сборку осуществит Ursus, рассказали "Ъ" в департаменте продаж польской компании. Ходовая часть будет от немецкого производителя, а двигатель — от польского, названия которых стороны не уточнили. ...
Победу в тендере консорциума "Богдана" и Ursus оспорили конкуренты 05.03.2013 ... Совместная заявка корпорации "Богдан" и польской компании Ursus победила в тендере на поставку 38 троллейбусов для Люблина в конце февраля (см. "Ъ" от 22 февраля). Предполагалось, что город получит низкопольные троллейбусы, собранные на базе 12-метровой модели T701-15. "Богдан" поставит кузова и комплектующие к ним, чешская Cegelec — систему управления, а окончательную сборку осуществит Ursus. Ходовая часть будет от немецкого производителя, а двигатель — от польского. Общая стоимость предложения составила 52,82 млн злотых (почти $17 млн). ...
ЛАЗ готов продать автобусов и троллейбусов на $260 млн 31 марта '16 ... "СТГ также договаривается с Доминиканской Республикой о поставке в страну на сумму свыше $100 млн 120-ти низкопольных 12-метровых троллейбусов на солнечных батареях. Условия контракта подразумевают строительство 31-киллометрой элекролинии, 8-ми подстанций, депо, а также остановок общественного транспорта", - отметил Легкий. ...