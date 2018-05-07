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Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:02

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  fishman написав:тут ничего не поделаешь. чтобы транспортная инфраструктура развивалась, закупался новый транспорт, строились новые станции, нужны дополнительные средства


А новый транспорт - только богдан?
:mrgreen:

Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:14

  rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:

Расскажите пожалуйста инсайдерскую информацию, о которой знаете только Вы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:32

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:
А новый транспорт - только богдан?
:mrgreen:

Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18

  Faceless написав:
rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив

Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.

В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной". :lol:

Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 01:00

  Faceless написав:
rjkz написав:
  BIGor написав:
Кстати, Богданы - отличные троллейбусы. Зачем раньше покупали минское овно - непонятно.


Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив


Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 01:13

  myshapiton написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Не знаю.
Но главное, что нет никаких конфликтов интересов - правда? :mrgreen:
Вообще то нет, тот, на кого вы намекаете, давным давно не собственник Богдана.
И в том, что берут отечественной, а не импортной, сборки я вижу только позитив

Главное сначала возмущаться, что падает производство автотранспорта, а потом жаловаться, что покупают украинское.

В итоге, "как они допустили, что мы стали аграрной страной". :lol:

Яркий пример отсутствия логики (и/или информированности по собственной вине) среднестатистического украинца. Мнение меняется по ходу заголовков в новостях.


1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил. :mrgreen:
2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении.
3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация.
4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 07:58

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

  rjkz написав:Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?

Он его продал еще до президентсва
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:07

  Faceless написав:
  rjkz написав:Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?

Он его продал еще до президентсва

Обговаривалось пять лет назад:
29.03.2013
Порошенко больше не владелец "Богдана", но Roshen пока продавать не собирается
...
Порошенко продал свою мажоритарную долю в компании своему партнеру и топ-менеджеру “Богдана” Олегу Свинарчуку еще в 2009 году.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/29944 ... obiraetsya
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:11

  yanyura написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Правый карман поменялся на левый? Или "слепой траст"?

Он его продал еще до президентсва

Обговаривалось пять лет назад:
29.03.2013
Порошенко больше не владелец "Богдана", но Roshen пока продавать не собирается
...
Порошенко продал свою мажоритарную долю в компании своему партнеру и топ-менеджеру “Богдана” Олегу Свинарчуку еще в 2009 году.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/29944 ... obiraetsya


То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с). :mrgreen:
И ненадо рвать задницу на британский флаг и орать что покупают потому что такие классные - не поверю. Вот если рошеновские троллейбусы начнут закупать в ЕС - тогда поверю. Хотя...конфеты рАшен - д.мо, что в Украине, что в США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:40

Re: Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

  rjkz написав:И ненадо рвать задницу на британский флаг и орать что покупают потому что такие классные - не поверю. Вот если рошеновские троллейбусы начнут закупать в ЕС - тогда поверю.

По "Богдановским" троллейбусам удалось найти только такое - какие-то договора на поставку заключались, но вот была ли сама поставка, неизвестно. И обратите внимание, из чего должен был собираться "украинский" экспортный троллейбус:
"Богдан" будет поставлять технику в Польшу
22.02.2013
...
Украинская компания поставит кузовы и комплектующие, чешская Cegelec — систему управления, а окончательную сборку осуществит Ursus, рассказали "Ъ" в департаменте продаж польской компании. Ходовая часть будет от немецкого производителя, а двигатель — от польского, названия которых стороны не уточнили.
...

https://www.kommersant.ru/doc/2133587
Победу в тендере консорциума "Богдана" и Ursus оспорили конкуренты
05.03.2013
...
Совместная заявка корпорации "Богдан" и польской компании Ursus победила в тендере на поставку 38 троллейбусов для Люблина в конце февраля (см. "Ъ" от 22 февраля). Предполагалось, что город получит низкопольные троллейбусы, собранные на базе 12-метровой модели T701-15. "Богдан" поставит кузова и комплектующие к ним, чешская Cegelec — систему управления, а окончательную сборку осуществит Ursus. Ходовая часть будет от немецкого производителя, а двигатель — от польского. Общая стоимость предложения составила 52,82 млн злотых (почти $17 млн).
...

https://www.kommersant.ru/doc/2140163
"Богдан" програв тендер на постачання тролейбусів до Любліна
11 вересня 2013

https://www.epravda.com.ua/news/2013/09/11/394405/
ЛАЗ готов продать автобусов и троллейбусов на $260 млн
31 марта '16
...
"СТГ также договаривается с Доминиканской Республикой о поставке в страну на сумму свыше $100 млн 120-ти низкопольных 12-метровых троллейбусов на солнечных батареях. Условия контракта подразумевают строительство 31-киллометрой элекролинии, 8-ми подстанций, депо, а также остановок общественного транспорта", - отметил Легкий.
...

http://dengi.ua/business/283867-LAZ-got ... na-260-mln

Но все это в прошлом, а вот настоящее - троллейбусы для Украины собирались последние три года с российскими двигателями, от которых в срочном порядке отказались только после расследования "Схем":
"Богдан" закупает двигатели у российского завода, который производит военную продукцию
23 марта 2018

https://24tv.ua/ru/bogdan_zakupaet_dvig ... ju_n942470

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