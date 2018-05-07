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Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 тра, 2018 22:54
rjkz написав:
То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с).
Вообще-то, троллейбусы Богдан делает уже лет 10. И большие автобусы тоже, а не только маршрутки. Понятно, что в основном производство заключается в изготовлении кузова, а техническая начинка идет от других производителей.
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