RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко анонсував підвищення
тарифів на проїзд

Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 22:54

  rjkz написав:То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с). :mrgreen:

Вообще-то, троллейбусы Богдан делает уже лет 10. И большие автобусы тоже, а не только маршрутки. Понятно, что в основном производство заключается в изготовлении кузова, а техническая начинка идет от других производителей.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 106
З нами з: 26.02.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:05

  rjkz написав:1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил. :mrgreen:
2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении.
3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация.
4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.

Шикарный опус в стиле "за мир во всем мире", только это не меняет факта переобувания на ходу по ходу появления заголовков.

И казалось бы, причем тут Макдонльдсы с Рошенами (пищевая промышленность) к машиностроению и аграриям? Словесный пронос. Ты бы сначала со своим мозгом разобрался, прежде чем другим давать советы. :lol:
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:12

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с). :mrgreen:

Вообще-то, троллейбусы Богдан делает уже лет 10. И большие автобусы тоже, а не только маршрутки. Понятно, что в основном производство заключается в изготовлении кузова, а техническая начинка идет от других производителей.

Ну, как сказать. Один двигатель для троллейбуса вроде 200 тыс. грн. Делает их Украина.
"Электротяжмаш" в 2018г поставит "Богдан Моторс" 40 электродвигателей для троллейбусов
https://interfax.com.ua/news/economic/491125.html
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Imp і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд
R2 » П'ят 18 тра, 2018 12:31
2 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 12:34
1007qwert
Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії
R2 » Пон 14 тра, 2018 15:05
2 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 08:53
max_us_ua
Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд 1, 2
R2 » Сер 16 тра, 2018 22:46
17 897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 21:16
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.