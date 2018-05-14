Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд

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rjkz написав:То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с).
Вообще-то, троллейбусы Богдан делает уже лет 10. И большие автобусы тоже, а не только маршрутки. Понятно, что в основном производство заключается в изготовлении кузова, а техническая начинка идет от других производителей.
rjkz написав:1. Я за украинское. Я против конфликта интересов. Кроме президентских интересов, есть масса заводов, которые могли-бы получать заказы. Например, "Антонов", раз уж самолетами его загрузить не удалось. Да и идея возрождения ЛАЗа ничем неплоха - больше украинских производителей хороших и разных. Приезжал недавно знакомый из США, я его возил по Киеву, говорит " Такое ощущение, что в Америке меньше МАкдональдсов, чем в Киеве рошенов". Я ему пытался объяснить, что наш президент тут ни причем, что это все "слепой траст", но кажется, он мне не очень поверил. 2. Аграрная страна - это здорово, в современном мире иметь такую роскошь как аграрный сектор - это богатство. Но это "богатство" - это просто то, что мы еще не до конца про$рали, но уверенно движемся в этом направлении. 3. Здоровый протекционизм - это хорошо. Протекционизм на подобии лоббирования интересов олигархов - это зло, пример васадзе - отличная иллюстрация. 4. Кроме "Устава молодого порохобота" неплохо было-бы еще что-то в мозгу иметь.
Шикарный опус в стиле "за мир во всем мире", только это не меняет факта переобувания на ходу по ходу появления заголовков.
И казалось бы, причем тут Макдонльдсы с Рошенами (пищевая промышленность) к машиностроению и аграриям? Словесный пронос. Ты бы сначала со своим мозгом разобрался, прежде чем другим давать советы.
rjkz написав:То есть, друган пороха выпускал-выпускал скотовозы. Порох стал резидентом. И Богдан вдруг начинает выпускать троллейбусы, которые закупает муниципалитет. "Совпадение?..."(с).
Вообще-то, троллейбусы Богдан делает уже лет 10. И большие автобусы тоже, а не только маршрутки. Понятно, что в основном производство заключается в изготовлении кузова, а техническая начинка идет от других производителей.