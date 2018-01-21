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Прикордонники впускатимуть уболівальників на матчі Ліги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Поінформували в прес-службі МВС України.
Дивися повний текст Прикордонники впускатимуть уболівальників на матчі Ліги чемпіонів в Україну за списками
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:50
Какие на*** списки? Билет на матч и паспорт - вот условие единое
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papazina
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