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Прикордонники впускатимуть
уболівальників на матчі Ліги...

Прикордонники впускатимуть уболівальників на матчі Ліги...
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:50

Прикордонники впускатимуть уболівальників на матчі Ліги...

Пропонуємо до обговорення:
Поінформували в прес-службі МВС України.

Дивися повний текст Прикордонники впускатимуть уболівальників на матчі Ліги чемпіонів в Україну за списками.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:50

Какие на*** списки? Билет на матч и паспорт - вот условие единое
papazina
 
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