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НАСА провела успішне тестування портативного ядерного...
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Організація НАСА провела перше успішне тестування портативного ядерного реактора Kilopower, який буде використовуватися під час довготривалих космічних подорожей. Про це пише Engadget.
Дивися повний текст НАСА провела успішне тестування портативного ядерного реактора Kilopower
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R2
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:01
у меня в гараже генератор мощнее)
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us2000
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:59
А ничего, что расстояние от Земли до Солнца и от Марса до Солнца "немного" разные???
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Watcher
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:28
Watcher написав:
А ничего, что расстояние от Земли до Солнца и от Марса до Солнца "немного" разные???
А при чем тут это? Оно как-то должно повлиять на работу ядерного ректора?
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Faceless
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Додано: Суб 05 тра, 2018 16:45
Faceless написав:
А при чем тут это? Оно как-то должно повлиять на работу ядерного ректора?
При том, что перепад температур на Марсе суточный не сравним с Земным... никак.
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Watcher
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