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НАСА провела успішне тестування
портативного ядерного...

НАСА провела успішне тестування портативного ядерного...
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:01

НАСА провела успішне тестування портативного ядерного...

Пропонуємо до обговорення:
Організація НАСА провела перше успішне тестування портативного ядерного реактора Kilopower, який буде використовуватися під час довготривалих космічних подорожей. Про це пише Engadget.

Дивися повний текст НАСА провела успішне тестування портативного ядерного реактора Kilopower.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:01

у меня в гараже генератор мощнее)
us2000
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:59

А ничего, что расстояние от Земли до Солнца и от Марса до Солнца "немного" разные???
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:28

  Watcher написав:А ничего, что расстояние от Земли до Солнца и от Марса до Солнца "немного" разные???

А при чем тут это? Оно как-то должно повлиять на работу ядерного ректора?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:45

  Faceless написав: А при чем тут это? Оно как-то должно повлиять на работу ядерного ректора?

При том, что перепад температур на Марсе суточный не сравним с Земным... никак.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:15

Похоже, это действительно революционное решение для ядерной электро-энергетики! По крайней мере - космической. Кому интересно, тут доступное описание: https://tnenergy.livejournal.com/106157.html
Radon
 
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