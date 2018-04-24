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Вакансия "помощник
системного администратора"

Вакансия "помощник системного администратора"
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:17

Вакансия "помощник системного администратора"

Компания «Адамас Трейд», работающая на рынке Украины более 5 лет, имеющая сеть филиалов в г. Киеве, приглашает на работу помощника системного администратора.
Обязанности:
• обслуживание рабочих мест в офисе
• обслуживание оргтехники
• удаленное обслуживание
• аппаратный и программный ремонт техники
• настройка сетевого оборудования
• установка и отладка программ
• Монтаж ЛВС
• Организация новых рабочих мест
• Организация новых рабочих мест IP телефонии

Необходимые знания:
ОС Windows NAT, IP, TCP, DNS, DHCP, LAN

Будет плюсом:
• написание скриптов
• Linux
• OpenWRT
• Asterisk
• Zabbix

Условия работы:
• Заработная плата без задержек выплаты 7 000грн.
• Современные компьютеры и рабочие места
• Работа в молодом и позитивном коллективе
• Возможность профессионального развития и карьерного роста
• График: Пн-пт, 9-18
По расположению: просп Григоренко, 20 (прямые маршрутки от м. Позняки/м. Левобережная)
Контактные телефоны:
097 704 79 98
066 055 68 47
E-mail для резюме: alinevdokimenko@gmail.com
AlinaHR
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.04.18
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