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Хакери атакували мільйони
роутерів по всьому світу

Хакери атакували мільйони роутерів по всьому світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:22

Хакери атакували мільйони роутерів по всьому світу

Пропонуємо до обговорення:
Зловмисники почали кібератаку на маршрутизатори компанії Dasan, в яких нещодавно виявили кілька критичних вразливостей. Активність зломщиків зафіксували експерти з безпеки з компанії Netlab 360.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:22

Даже не слышал о таких маршрутизаторах, что они существуют... Видно для локального рынка что-то.
Watcher
 
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