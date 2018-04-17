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Хакери атакували мільйони роутерів по всьому світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Зловмисники почали кібератаку на маршрутизатори компанії Dasan, в яких нещодавно виявили кілька критичних вразливостей. Активність зломщиків зафіксували експерти з безпеки з компанії Netlab 360.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:22
Даже не слышал о таких маршрутизаторах, что они существуют... Видно для локального рынка что-то.
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