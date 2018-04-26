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В Україні скасували один із штрафів для водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Поліцейські повинні визнавати електронний поліс як справжній.
Дивися повний текст В Україні скасували один із штрафів для водіїв
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R2
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:59
Моя новая (на самом деле конечно же старая) пилиция!
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deniska
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:10
А яка відповідальність за це поліцейського?
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volodymyrkov
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:53
volodymyrkov написав:
А яка відповідальність за це поліцейського?
Пусть подает в суд и требует моральный ущерб. Только боюсь в нашей стране это бесполезно.
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otg
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