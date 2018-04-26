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В Україні скасували один
із штрафів для водіїв

В Україні скасували один із штрафів для водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:58

В Україні скасували один із штрафів для водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Поліцейські повинні визнавати електронний поліс як справжній.

Дивися повний текст В Україні скасували один із штрафів для водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:59

Моя новая (на самом деле конечно же старая) пилиция!
deniska
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:10

А яка відповідальність за це поліцейського?
volodymyrkov
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:53

  volodymyrkov написав:А яка відповідальність за це поліцейського?
Пусть подает в суд и требует моральный ущерб. Только боюсь в нашей стране это бесполезно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:50

поліцейський має отримати догану
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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