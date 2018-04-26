Поліцейські повинні визнавати електронний поліс як справжній.
Дивися повний текст В Україні скасували один із штрафів для водіїв.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:58
В Україні скасували один із штрафів для водіїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували один із штрафів для водіїв.
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:53
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:50
поліцейський має отримати догану
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Суб 05 тра, 2018 19:35
не будет никакой доганы, будет выполненный месячный план и все, все как всегда, все как везде в снг
Додано: Суб 05 тра, 2018 19:57
Не смешите. Догана. Сам сталкивался с этой организацией. Там круговая порука. Ничего вы не сделаете.
Вот, например, видео, как полицейские таксовали, подвозя свои коллег, а им сделали замечание, что они забирают пассажиров с нарушением ПДД. За такую наглость, избили водителя всей полицией, вдевятером. Начальство ответило, что водитель, сделавший замечание полицейскому, грубо нарушил ПДД, посигналив в городе. Видимо, по-этому, ему, в виде наказания, полагалось избиение сразу несколькими патрулями полиции.
А вообще, на ютубе много видео, то девушку изобьют, при её ребёнке, сидящем в автокресле, то просто плохое настроение у полицейского, надо кого-то избить. Всё есть в ютубе. Так это только самые звери, которым и камеры не помеха, чтоб удовлетворить свои садистские наклонности. А представьте, сколько происходит всего без камер
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:09
Так без камер этим новым дрыщам 20 летним и в бубен можно зарядить.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:25
Ага, и сесть на миллиард лет в тюрьму. Лучше от них просто держаться подальше. А если остановили на авто, ни в коем случае не открывать двери/окна. В крайнем случае машину покоцают, но, хотя бы не изобьют безнаказанно. Я с новой полицией более-менне серьёзно столкнулся всего 2 раза. Один раз подставу сделали со стоянкой в якобы неположенном месте, меня со всей семьёй мурыжили больше часа, видимо так сильно хотелось взятку, чтоб им дал, а я ну никак. Суд отменил их гнилую постанову. А второй раз недавно сам вызвал. Ситуация сама по себе была бредовая, но пока не достал камеру, даже удостоверение не предъявлял полицай
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