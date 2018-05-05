В Україні скасували один із штрафів для водіїв

Додано: Суб 05 тра, 2018 20:25

Ratatui написав: Так без камер этим новым дрыщам 20 летним и в бубен можно зарядить. Так без камер этим новым дрыщам 20 летним и в бубен можно зарядить.

Ага, и сесть на миллиард лет в тюрьму. Лучше от них просто держаться подальше. А если остановили на авто, ни в коем случае не открывать двери/окна. В крайнем случае машину покоцают, но, хотя бы не изобьют безнаказанно. Я с новой полицией более-менне серьёзно столкнулся всего 2 раза. Один раз подставу сделали со стоянкой в якобы неположенном месте, меня со всей семьёй мурыжили больше часа, видимо так сильно хотелось взятку, чтоб им дал, а я ну никак. Суд отменил их гнилую постанову. А второй раз недавно сам вызвал. Ситуация сама по себе была бредовая, но пока не достал камеру, даже удостоверение не предъявлял полицай