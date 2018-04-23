З 7 січня 2019 року мандрівники, які виїжджають з Японії морським або повітряним транспортом, будуть сплачувати виїзний збір в розмірі 1000 ієн (9 доларів).
Дивися повний текст Японія братиме плату за виліт із країни.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05
Японія братиме плату за виліт із країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японія братиме плату за виліт із країни.
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05
это нормальная тема чтобы остаться в Японии. на выезде говоришь что денег на выезд нет, рад бы покинуть страну, но не за что :)
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