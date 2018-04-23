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Японія братиме плату
за виліт із країни

Японія братиме плату за виліт із країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05

Японія братиме плату за виліт із країни

Пропонуємо до обговорення:
З 7 січня 2019 року мандрівники, які виїжджають з Японії морським або повітряним транспортом, будуть сплачувати виїзний збір в розмірі 1000 ієн (9 доларів).

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05

это нормальная тема чтобы остаться в Японии. на выезде говоришь что денег на выезд нет, рад бы покинуть страну, но не за что :)
deniska
 
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