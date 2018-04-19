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Яку грошову допомогу
отримають ветерани у травні

Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:16

Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до 5 травня ветерани отримають разову грошову допомогу.

Дивися повний текст Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:17

Это даже по-нищенски не назовешь.
wild2006
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