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Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:16
Пропонуємо до обговорення:
В Україні до 5 травня ветерани отримають разову грошову допомогу.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 11:17
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