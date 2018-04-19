В Україні до 5 травня ветерани отримають разову грошову допомогу.
Дивися повний текст Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 11:16
Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні
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Дивися повний текст Яку грошову допомогу отримають ветерани у травні.
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:45
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