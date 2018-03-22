Трампа попередили про можливість нової Великої депресії
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Економісти попередили президента США Дональда Трампа про можливість повернення в часи Великої депресії через торговельну війну з Китаєм. Попередження опубліковано у відкритому листі главі держави і Конгресу на сайті Національного союзу платників податків США.
Пусть сами, конечно, разбираются, но закон о тарифах, который тут упоминают как причина и начало Великой Депрессии был в июне 1930 года, а обвал начался в октябре 1929 года. Видимо всё гораздо сложнее было, чем сказано в статье.
Закон Смута-Хоули о тарифе (англ. The Smoot-Hawley Tariff Act, иногда упоминается как Закон Хоули-Смута (англ. The Hawley-Smoot Tariff Act), 1930) — американский закон о таможенном тарифе, подписанный президентом 17 июня 1930 года. Законом поднимались ставки пошлин на более чем 20 тысяч импортируемых товаров. Против закона выступили 1028 известных американских экономистов, однако президент Герберт Гувер подписал его. Результатом стала ответная реакция других государств, поднявших пошлины на американские товары, что привело к резкому падению торгового оборота между США и европейскими странами и окончательно столкнуло экономику в Великую депрессию[1].