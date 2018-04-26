Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Безробітних в Україні поменшало майже на 10%.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 13:12
Безробітних в Україні поменшало майже на 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безробітних в Україні поменшало майже на 10%.
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:19
Вот что безвиз животворящий делает. Проблема с безработицей решена :)
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:23
se64plus, руссо-пропаганда розганяє #зраду щодо безвізу, так наче ніхто не знає, що безвізова поїздка не дає права на працевлаштування. А для нелегалів різниці і так не було.
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:24
NoNaMe, два з половиною мільйони поляків виїхали працювати в інші країни ЄС. Це називається "глобалізація", і це нормально.
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